الأهلي يعبر إنبي بثنائية.. تعرف على ترتيب الدوري المصري والمباريات المتبقية لثلاثي القمة (فيديو)

كتب: ضياء السقا
حقق الأهلي، فوزا هاما، على ضيفه إنبي، بهدفين دون رد، مساء الخميس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.
وأحرز هدف الأهلي الأول، حسين الشحات، في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ثم سجل مروان محسن الهدف الثاني في الدقيقة 93.
وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ 73 نقطة في المركز الأول، من 31 مباراة، يليه الزمالك وصيفا بـ66 نقطة من 29 لقاء، متفوقا على بيراميدز الثالث بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبي عند 36 نقطة في المركز التاسع.
المباريات المتبقية لثلاثي القمة
وينشر "الموجز" المباريات المتبقية للأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري.
مباريات الأهلي: الإسماعيلي- المقاولون- الزمالك.
مباريات الزمالك: الإسماعيلي- الحرس- الإنتاج- الجونة- الأهلي.
مباريات بيراميدز: النجوم، حرس الحدود.
شاهد هدف الشحات
شاهد هدف مروان
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