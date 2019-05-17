النشرة الرياضية.. قائمة الزمالك.. بيراميدز يودع المنافسة.. وأزمة مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبارالرياضية ليوم الخميس 16 مايو.

بالفيديو.. الشحات ومروان يقودان الأهلي للاستمرار نحو اللقب بثنائية أمام إنبي

حقق الأهلي فوزًا على حساب إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الأسبوع الـ30 للدوري.

رسميا.. بيراميدز خارج المنافسة على الدوري.. اللقب ينحصر بين الأهلي والزمالك

انحصرت المنافسة على لقب الدوري المصري موسم 2018 - 2019، بين الأهلي والزمالك، بعد الفوز الذي حققه الفريق الأحمر على حساب إنبي بهدفين نظيفين ضمن الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز.

تقارير مغربية: نهضة بركان قد يحرم الأهلي من خدمات كودجو

كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادي نهضة بركان، اقترب من تجديد عقد مهاجمه التوجولي لابا كودجو والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ضربة قاصمة لبطل بريميرليج.. يويفا يقترب من اتخاذ اجراءات تأديبية ضد السيتي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم صباح يوم الخميس أن هيئة الرقابة المالية قررت المضي قدمًا في اتخاذ إجراءات تأديبية محتملة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي على خلفية اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

الأهلي يوضح موقف أجايي من مباراة الإسماعيلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الإصابة التي تعرض لها النيجيري جونيور أجايي لا تستدعي إجراء أشعة، مؤكدًا أن اللاعب سيتواجد في التدريبات يوم السبت المقبل استعدادًا لمباراة الإسماعيلي.

مصدر ببريزنتيشن: ملتزمون بعقد الرعاية مع الأهلي.. وأزمة المستحقات بسبب القنوات

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كشف مصدر من داخل شركة بريزنتيشن سبورت، أن أزمة الأهلي بعد قراره بمنع إذاعة مباراة إنبي، يعود إلى مستحقات بث القنوات المتأخرة.

انتهاء أزمة إذاعة مباراة الأهلي وإنبي

كشف مصدر في النادي الأهلي عن إنتهاء أزمة إذاعة مباراة الفريق أمام إنبي والمقرر لها اليوم الخميس عند الساعة العاشرة ضمن مباريات الدوري.

صحيفة إماراتية: صلاح يقضى عطلة في دبي قبل نهائي الأبطال

كشفت صحيفة إماراتية عن كواليس صورة النجم المصري محمد صلاح التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

في بيان رسمي.. اتحاد الكرة: نرفض تغيير قواعد الدوري

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا رسميًا ليؤكد من خلاله احترامه للوائح المسابقات التي يديرها وللمبدأ الراسخ بمسابقة الدوري الممتاز بإنهاء البطولة على القواعد نفسها التي بدأت بها.

نهضة بركان يطرح تذاكر مباراته أمام الزمالك مجانًا للجماهير المصرية

أعلن مجلس إدارة نادي نهضة بركان المغربي وضعه التذاكر الخاصة بمباراته أمام نظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا رهن إشارة جماهير القلعة البيضاء مجانًا بشرط توافر جواز سفرهم المصري.

قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان.. ضم جنش وعماد السيد ومنصف

أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب، لخوض مباراة نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائى للكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل.

النصر بطلا للدوري السعودي للمرة الثامنة في تاريخه

توج النصر للمرة الثامنة في تاريخه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).