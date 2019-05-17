بعثة الزمالك تطير إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

غادرت بعثة فريق الزمالك لكرة القدم، مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، متوجهه إلى المغرب على طائرة خاصة؛ استعدادًا لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي.

ويحل الزمالك ضيفا على بركان في نهائي الكونفدرالية المقرر له الأحد المقبل، بذهاب الدور النهائي لكأس الكونفدرالية.

يذكر أن لقاء العودة يجمع الزمالك ونهضة بركان على استاد برج العرب، يوم 26 مايو الجاري لحسم الفائز بلقب البطولة الأفريقية التي يسعى الأبيض للتتويج بها لأول مرة في تاريخه.

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