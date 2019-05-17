لاسارتي يستشهد بـ"بنزيمة" في إضاعة أزارو للفرص.. ويوضح سبب دفعه بجيرالدو ووليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، أن ابتعاد وليد أزارو مهاجم الفريق عن التهديف لا يقلقه.

وأوضح لاسارتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب مواجهة الأهلي وإنبي، أن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، بقي فترة كبيرة دون تهديف، حتى بات في الوقت الحالي هدافا لفريق.

وحقق الأهلي الفوز على حساب إنبي بهدفين نظيفين سجلها حسين الشحات، ومروان محسن، ليبقى في الصدارة برصيد 73 نقطة، أمام الزمالك الوصيف بـ66 نقطة.

وأشار مدرب الأهلي أنه دائما ما يعقد اجتماعات مع أزارو، وجميع المهاجمين من أجل اقتناص الفرص التي تتاح للفريق.

وأضاف: " نقلق إذا لم نخلق فرص أمام الأهلي، ولكننا نخلق فرص كثيرة، ونعمل على معالجة إنهائها في المرمى لإنهاء المباريات بطريقة أسهل".

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وأكمل: "نعقد أيضا جلسات مع رمضان صبحي، لم ينجح في تسجيل هدف أمام إنبي اليوم بعد مروره لداخل منطقة الجزاء، ولكنه في المباراة السابقة أحرز هدف شبيه بالكرة التي أضاعها اليوم".

وأثنى على إنبي في مباراة اليوم: "في جزء من المباراة سبب لنا بعض الصعوبة والمشاكل، ولكن النتيجة عادلة".

ورفض لاسارتي التعليق على موقف مباراة فريقه أمام الزمالك: "لم يتحدد بعد موقف مباريات الدوري، لا أستطيع الإجابة على سؤال افتراضي".

ويتوقف الدوري قبل أسبوعين من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

ويتبقى للأهلي مباريات الإسماعيلي والمقاولون والزمالك، فيما يتبقى لمنافسه الأبيض 5 مباريات أمام المقاصة، والإنتاج الحربي، والإسماعيلي، والجونة، والأهلي.

وعن سبب دفعه بالثنائي وليد سليمان أوضح أنه كان يرغب في إعادة السيطرة على الكرة في وسط الملعب، فيما علل دفعه بجيرالدو إلى تعب حسين الشحات بعد أدائه مباراة رائعة، مع سرعة جيرالدو التي تعطي المباراة رتما أسرع.