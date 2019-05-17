عبدالحفيظ: نريد جمع 82 نقطة.. وأين ذهب القائل بأن الأهلي لا ينافسه على الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي بأن ناديه يرغب في الحصول على 82 نقطة خلال الموسم الحالي من الدوري الممتاز، كما أبدى استياءه من حديث مسئول بأحد الأندية عن أن حامل اللقب لن ينافس من أجل الاحتفاظ بالبطولة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية: "تحقيق الفوز دائمًا شيء هام بالنسبة للفريق، الآن يكفينا الحصول على 80 نقطة من أجل حسم البطولة، لكننا سنلعب من أجل الفوز في كل المباريات والوصول إلى 82 نقطة."

وتابع: "لا يمكن أن يبقى الفريق على أداء واحد طوال المباراة، لكن الأهم بالنسبة للفريق الكبير ألا يكون الهبوط كبير عندما يتراجع الأداء، وهذا يمثل الفارق بين الأندية الكبيرة والصغيرة."

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ووجه حديثه لمسئول أحد الأندية: "لماذا بدأ الحديث عن أخطاء الحكام الآن؟، ألست أنت من دعوتني لإدارة مباريات فريقك؟ هل تغير شيء في الوقت الحالي؟ التصريحات كثيرة منذ بداية الموسم وبها تنافض كبير."

وأضاف: "شخص يتحدث منذ بداية الموسم عن أن الأهلي ليس منافسًا له على الفوز بالدوري، لا أعلم من أين أتى بهذه الثقة؟ الأهلي بطل الموسم الماضي والإسماعيلي وصيف، والموسم قبل الماضي كان مصر للمقاصة الوصيف."

ويحتل الأهلي المركز الأول بجدول الترتيب وفي رصيده 73 نقطة قبل 3 مباريات من نهاية مبارياته في الدوري الممتاز.