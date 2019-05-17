رسميا.. بيراميدز خارج المنافسة على الدوري.. اللقب ينحصر بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

انحصرت المنافسة على لقب الدوري المصري موسم 2018 - 2019، بين الأهلي والزمالك، بعد الفوز الذي حققه الفريق الأحمر على حساب إنبي بهدفين نظيفين ضمن الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده لـ73 نقطة في صدارة الدوري من 31 مباراة خاضها الفريق الأحمر، فيما يحل الزمالك في المركز الثاني برصيد 66 نقطة ولكن من 29 مباراة.

وفي حالة فوز الزمالك مباراتيه المتبقيتين سيصل رصيده لـ72 نقطة، خلف منافسه الأحمر بنقطة وحيدة.

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وفقد بيراميدز فرصته في المنافسة على لقب الدوري حيث يحل ثالثا برصيد 66 نقطة ولكن من 32 مباراة حيث يتبقى له مباراتين فقط على نهاية المسابقة.

ويتبقى للاهلي 3 مباريات أمام الإسماعيلي، والمقاولون والزمالك، فيما يتبقى للزمالك 5 مباريات أمام الإسماعيلي، والإنتاج الحربي، وحرس الحدود، والجونة والأهلي.

أما بيراميدز فيلتقي في مباراتيه المتبقيتين أمام النجوم وحرس الحدود.