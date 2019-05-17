النصر بطلا للدوري السعودي للمرة الثامنة في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

توج النصر للمرة الثامنة في تاريخه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي) بعدما تغلب على الباطن 2 / 1 اليوم الخميس في المرحلة الثلاثين الأخيرة من المسابقة، والتي شهدت انتصارا بطعم الهزيمة للهلال الذي تغلب على الشباب 3 / 2 .

وخاض النصر مباراة اليوم متفوقا في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام الهلال الذي تمسك بالأمل حتى اللحظة الأخيرة، لكن النصر حقق المطلوب أمام الباطن وحصد النقاط الثلاث لينتزع اللقب ويحرم الهلال من أن يصبح أول فريق يتوج بلقب الدوري السعودي في ثلاثة مواسم متتالية.

واختتم النصر الموسم برصيد 71 نقطة مقابل 69 نقطة للهلال وصيف البطل ، والأكثر تتويجا بلقب الدوري برصيد 15 لقبا.

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وعلى ملعب استاد الملك فهد الدولي، افتتح النصر التسجيل بهدف سجله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 26 ثم تعادل زياد العونلي للباطن في الدقيقة 53 قبل أن يسجل عبد الرزاق حمدالله هدف الفوز 2 / 1 في الدقيقة 57 والذي حسم اللقب لصالح النصر.

وعلى ملعب استاد جامعة الملك سعود، تقدم الهلال بهدف للمهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة السابعة ثم أضاف البديل سيبستيان جيوفينكو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 52 قبل أن يرد الشباب بهدف سجله البرازيلي سيبستياو دي فريتاس في الدقيقة 67 .

بعدها تعادل الشباب بهدف للاعب عبد المجيد الصليهم في الدقيقة 87 لكن الهلال حسم المباراة بهدف سجله جوميز من ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.