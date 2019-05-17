ضياء السيد يكشف تفاصيل رحلته في تدريب المنتخب الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:
قال ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، إن مسيرته التدريبية كانت في النادي الأهلي مع كل قطاعات الناشئين، وانتقل بعد ذلك لنادي إنبي، من ثم عملت 6 أعوام في قطاع المنتخبات، وبعد ذلك توجهت للإمارات.
وأوضح "السيد"، خلال لقاءه ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسي، المذاع علي قناة "صدي البلد"، اليوم الخميس، أنه كان محظوظًا كونه درب الجيل الذهبي من اللاعبين خلال عام 2011، مضيفًا: "كان جيل محترم خلقًا ولعبًا واللاعيبه كانت بتسمع الكلام".
وأكد أن ذلك الجيل الذهبي كان من ضمنهم أحمد حجازي، ومحمد صلاح ومحمد إبراهيم، لافتًا إلى أن جيل منتخب الشباب في 2011 كانوا محترفين وعلى قدر عالي من المسئولية.
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