رسميا.. الأهلي والزمالك ينافسان على لقب الدوري المصري وبيراميدز يخرج من الصورة

خرج فريق نادي بيراميدز من سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي أمام إنبي اليوم وحفاظه على صدارة جدول المسابقة برصيد 73 نقطة.

خروج بيراميدز ياتي بسبب امتلاكه 66 نقطة فقط ويتبقى له مبارتين، حيث أنه حال تحقيق الفوز فيهما سيقفز الى 71 نقطة ما يعني تواجده في المركز الثاني وعدم منافسته على الصدارة.

بينما يتنافس الأهلي والزمالك على الدوري حيث يمتلك الزمالك 66 نقطة بينما يتبقى له 5 مباريات يستطيع حال الفوز فيهم القفز الى 81 نقطة.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز اليوم على إنبي بهدفين نظيفين احرزهما حسين الشحات ومروان محسن.