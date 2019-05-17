بالفيديو.. الأهلي يحقق فوزا صعبا أمام إنبي بهدفين ويحافظ على صدارة الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا صعبا على نظيره إنبي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بين الطرفين اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
جاء هدف اللقاء الأول مبكرا عن طريق حسين الشحات في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء من تمريرة طولية بقدم أحمد فتحي.
بينما جاء الهدف الثاني عن طريق تسديدة قوية من مروان محسن في الوقت بدل من الضائع، بعد أن حل بديلا لوليد أزارو في الدقيقة 84.
بهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 73 نقطةمحافظا على صدارة جدول الدوري بينما تجمد رصيد إنبي بعد تلقيه الهزيمة تحت قيادة مدربه الاهلاوي علي ماهر.
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