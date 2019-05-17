رونالدو ينصح يوفنتوس بإجراء 3 صفقات محددة مع برشلونة

يعد يوفنتوس على رأس الأندية، التي من المنتظر أن تدخل سوق الانتقالات الكروية بقوة، لاسيما مع تبخر حلم “البيانكونيري” في التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا، الغائبة عن خزائن الفريق.
وذكرت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، طلب من إدارة فريقه يوفنتوس التفكير في التعاقد مع 3 لاعبين من برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية.
وأفاد المصدر بأن اللاعبين الثلاثة، هم: لاعب خط الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، وحارس مرمى برشلونة الثاني الهولندي ياسبر سيليسين، لتعزيز صفوف اليوفي الساعي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا، اللقب الغائب عن خزائنه منذ الموسم (1995-1996).
وكانت صحيفة “Don Balon”، قد أفادت في تقرير لها بأن رونالدو طلب من إدارة اليوفي التعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني إيسكو، زميله السابق في فريق ريال مدريد.
وقالت الصحيفة إن الدون البرتغالي غير راض عن مستوى لاعبي خط وسط فريق يوفنتوس، لذا طلب التعاقد مع زميله السابق إيسكو.
وكان النجم السابق لفريق يوفنتوس، أندريا بيرلو، قد أعرب عن رأيه بأن إيسكو، هو مفتاح الفوز بدوري أبطال أوروبا، بالنسبة للبيانكونيري.
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