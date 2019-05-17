لاسارتي: أتمنى التوفيق لجريزمان.. ورحيله عن أتلتيكو مدريد مؤكد

تمنى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي التوفيق للاعب الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني. وأكد لاسارتي أن جريزمان سيرحل عن فريقه ولكن الجميع ينتظر قراره سواء بالرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو برشلونة الإسباني. وأوضح أنه ليس متأكداً من حقيقة رحيله للبارسا والجميع ينتظر قراره بخصوص اللعب مع الأوروجوياني لويس سواريز.

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