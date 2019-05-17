لاسارتي: بنزيمة مر بما يحدث لأزارو

أكد الأوروجوياني مارتن لاسارتي ، المدير الفني لفريق الأهلي ، أن إنبي فريق قوي وعنيد والفوز أمامه كان صعباً موضحاً أن هناك فرص ضائعة لم يستغلها لاعبو كان صعباً موضحاً أن هناك فرص ضائعة لم يستغلها لاعبوالأهلي. وأشار إلى أن المهاجم المغربي وليد أزارو يمر بظاهرة إهدار الفرص وهو نفس ما حدث مع الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني.

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