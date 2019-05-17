علي ماهر يكشف سبب خسارة إنبي

كشف علي ماهر ، المدير الفني لفريق إنبي ، عن سبب خسارة فريقه ضد الأهلي بنتيجة 2-0 في الدوري موضحاً أن النادي البترولي افتقد الفاعلية.
وأوضح أنه أعطى تعليمات مشددة للاعبي إنبي من بدايةالأهلي في المباراة لأنه يعلم جيداً أن الفريق الأحمر يحاول تسجيل هدف مبكر قائلاً:" ليس مقبولاً أن تعطي هدايا في مواجهة الأهلي وأيضاً الزمالك هذه
وأشار إلى أن إهدار الفرص أدى لمعاقبة الفريق باستقبال الهدف الثاني مؤكداً أن إنبي عانى من أزمة هجومية بعد إصابة عمر بسام ولا يتواجد سوى محمود قاعود وهو ما دفعه لإشراك أحمد رفعت كرأس حربة في ظل غياب التوفيق عن قاعود.
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