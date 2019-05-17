النصر يتوج بطلًا للدوري السعودي

توج النصر بطلا للدوري السعودي في كرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه على الباطن 2-1 في المرحلة الثلاثين الأخيرة. ورفع النصر رصيده الى 70 نقطة متفوقا بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي الهلال الفائز بدوره على الشباب 3-2. وتبادل قطبا الرياض صدارة الترتيب اكثر من مرة الى ان نجح النصر في احتلالها في المرحلة الثامنة والعشرين إثر فوزه على الفتح بخماسية نظيفة.

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