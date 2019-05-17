شاهد .. الأهلي يتخطى إنبي بهدفين ويغرد منفردًا على القمة

حقق فريق الأهلي فوزا غاليا بتغلبه على إنبي بهدفين نظيفين بستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة 30 للدوري الممتاز.

سجل الهدفين اليتيم حسين الشحات والبديل مروان محسن في الدقيقتين 4 و4 من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الاحمر رصيده الى 73 نقطة مغردا على القمة بمفرده بفارق 7 نقاط عن الزمالك الثاني" 66 نقطة" وللاخير 5 مباريات بينما الأهلي مباراتان فقط، وتجمد رصيد انبي عند 36 نقطة في المركز التاسع.

جاء اللقاء متوسط المستوى أهدر فيه الفريقان فرصا عديدة خاصة انبي في بداية الشوط الثاني الذى اضاع فرصة ادراك التعادل وسط دفاع متواضع وثغرات عديدة للاحمر

الشوط الاول

بدأ الاهلي بهجوم بحثا عن هدف مبكر يريح الاعصاب ويقضي على طموحات المنافس وساعدة طريقة لعب انبي بشكل مفتوح خاصة في المناطق الخلفية.

هدف مبكر

تحقق للأهلي هدفه سريعا من كرة طوليه في عمق دفاعات الفريق البترولي المفتوح والمكشوف تصل سهلة لحسين الشحات يتقدم بالكرة داخل منطقة

الجزاء ويسدد قوية بأريحية داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للأهلي.

لم تستمر صحوة الأهلي كثيرا بعج الهدف حيث ضغط انبي ويمرر محمود قاعود على رأس محمد بسيوني يهدر بغرابة ويضع الكرة في يد الحارس محمد الشناوي وقبلها يسدد تضر ب الكرة في الارض وبأطراف اصابعه يحول الشناوي الكرة الى الركنية.

لم تمر دقيقة ويهدر احمد رفعت من كرة في العمق تطول وتصل للحارس الشناوي،يرد وليد أزارو ويهدر بغرابة في حلق المرمى وسط ذهول الجميع.

حاول انبي من خلال التمريرات في العمق وعرضيات احمد رفعت ولكن جاء معظمها في متناول الدفاع الأحمر.

عاب انبي انهاء الهجمة واللمسة الاخيرة رغم السيطرة وتهديد مرمى الشناوي

كاد يسجل عمرو السوليه بعد استلام من خارج المنطقة ويسدد قوية يبعد الكرة بصعوبة الحارس الكفء عبد العزيز البلعوطي الى الركنية.

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يهدر انبي فرصة في الدقيقة الاخيرة من عرضية احمد رفعت تمر من فوق رأس قاعود في حلق المرمى.

الشوط الثاني

بدأ انبي الشوط الثاني مهاجما لإدراك التعادل ومن عرضية ولا أروع يقابل برأسه بجوار القائم تليها شبه انفراد من احمد رفعت وتطول الكرة وتضيع الفرصة.

يواصل انبي اهدار الفرص السهلة ويستلم محمد روقة بسهولة على حدود المنطقة يتباطئ وتضيع هجمة كانت اقرب للتهديف.

وجاءت اغرب الفرص من عرضية في عمق المرمى لبسيوني وقاعود معا وتضرب الكرة بهما بشكل غريب وتضيع فرصة جديدة.!

يخرج احمد شكري ومحمود قاعود ويلعب مكانهما عمر فتحي والكونغولي لوكومبي

في المقابل خرج صالح جمعة غير الموفق ولعب مكانه وليد سليمان ويسدد السوليه بيسراه في يد الحارس البلعوطي.

تبادل الفريقان السيطرة واضاعة الفرص فبينما يسدد برأسه رامي صبري ويبعد الدفاع يرد ازارو برأسه يتصدى ببراعة البلعوطي للكرة ويبعدها.

ويخرج حسين الشحات ويلعب جيرالدو بينما دفع على ماهر بالمالي ابو بكر ديارا بدلا من محمود غالي، ويتقدم احمد رفعت ويسقط داخل المنطقة ويطالب بركلة جزاء ويحصل على انذار لإعتراضه.

بعدها كاد يسجل وليد سليمان الذى سدد الكرة لحظة تقدم الحارس البلعوطي وتمر الكرة بجوار القائم.!

هدف الثاني

في الدقيقة 94 يستلم مروان محسن الكرة ويسدد قوية على شكل موزة في الزاوية البعيدة على يسار الحارس البلعوطي مسجلا الهدف الثاني.