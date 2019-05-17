الإسماعيلي يتجه السويس لمواجهة الداخلية غدًا

غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى إلى السويس منذ قليل ، تمهيدًا للمبيت، بأحد الفنادق القريبة من ملعب الجيشالذى يحتضن المباراة التى ستجمع بينه وبين منافسه الداخلية غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الــ33
ويتطلع الإسماعيلى لاستعادة الانتصارات الغائبة منذ فترة من أجل التقدم بجدول الترتيب وتحقيق أفضل مركز هذا الموسم.
يدخل الدراويش المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة.
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