صبري المنياوي: نسعى لعودة الثقة قبل مواجهة الأهلي

تحدث صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي عن مواجهة الفريق مع نظيره الداخلية غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري.

قال المنياوي لا توجد أى مباراة سهلة فى مسابقة الدورى هذا الموسم ،

الداخلية فريق جيد وسيلعب بروح كبيرة رغم هبوطه للقسم الثانى .

وأضاف المنياوى أن لاعبي الفريق المنافس يرغبون فى اثبات تألقهم للاستمرار بدورى الأضواء والشهرة وهذا يزيد من

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صعوبة اللقاء.

وأشار المنياوي أن ناشئون الفريق هم المستقبل المشرق ،والقادرين على اعادة الفريق لمكانته بشرط حصولهم على فرص المشاركة فى الموعد المناسب.

وأختتم مدير الكره بالإسماعيلي أنهم يتطلعوا للانتصارات مجددًا وعودة الثقة للاعبين قبل مباراة القمة أمام الأهلى التى ستكون مرتقبة كالعادة بين فريقين يتمتعان بقاعدة جماهيرية كبير.