رسميًا .. النصر بطل الدوري السعودي بعد الفوز على الباطن

حقق فريق النصر السعودي لقب الدوري، بعدما نجح في الفوز على الباطن بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الملك فهد، ضمن

الجولة الأخيرة للبطولة.

سجل عبد الرازق حمدلله لاعب النصر هدفي فريقه، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 26، وأحرز الهدف الثاني

في الدقيقة 57، بينما سجل هدف الباطن الوحيد زياد العونلي في الدقيقة 53.

وارتفع رصيد النصر إلى 70 نقطة في المركز الأول محققًا لقب الدوري متفوقًا على الهلال بنقطة، حيث فاز الأخير على الشباب بثلاثة أهداف لهدفين.

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