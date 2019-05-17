رسميًا .. النصر بطل الدوري السعودي بعد الفوز على الباطن

حقق فريق النصر السعودي لقب الدوري، بعدما نجح في الفوز على الباطن بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الملك فهد، ضمنالجولة الأخيرة للبطولة.
سجل عبد الرازق حمدلله لاعب النصر هدفي فريقه، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 26، وأحرز الهدف الثاني
وارتفع رصيد النصر إلى 70 نقطة في المركز الأول محققًا لقب الدوري متفوقًا على الهلال بنقطة، حيث فاز الأخير على الشباب بثلاثة أهداف لهدفين.
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