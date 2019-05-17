أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباتة اليوم الخميس استعداداً لمواجهة الداخلية غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري. المصري. وشهد مران الدراويش عودة الناميبى بنسون شيلونجو من بلاده اثر انقضاء الاجازة التى حصل عليها من أجل زيارة والدته والاطمئنان عليها جراء تعرضها لحادث. Advertisements ووضع الجهاز برنامج تدريبى خفيف للاعب من أجل تجنب تعرضه للارهاق و سعياً لتجهيزه لمواجهة الداخلية. ويدخل الدراويش المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.