رياضة | ما لم تلتقطه الكاميرات.. لفظ خارج من عضو الأهلي بعد هدف مروان محسن (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما لم تلتقطه الكاميرات.. لفظ خارج من عضو الأهلي بعد هدف مروان محسن (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت عدسات الكاميرات رد فعل خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بعد هدف الفريق الثاني في شباك إنبي مساء اليوم الخميس.

وحقق الأهلي فوزا ثمينا بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعته بنظيره إنبي مساء الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري.

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ويبدو أن مرتجي وجه لفظا خارجا لشخص ما في الملعب وهو ما رصدته عدسات الكاميرات.