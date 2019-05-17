رياضة | فيتوريا يكرر إنجاز بنفيكا رفقة النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيتوريا يكرر إنجاز بنفيكا رفقة النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر من قيادة العالمي للحصول على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثالثة في التاريخ بعد الفوز في الجولة الأخيرة على الباطن بهدفين مقابل هدف.

ونجح فيتوريا في تحقيق مجد شخصي جديد على غرار التجربة الناجحة التي قاد فيها بنفيكا البرتغالي وحقق معهم الدوري في مناسبتين خلال موسمي " 2015 – 2016 " و 2016 – 2017 ".

Advertisements

وخاض فيتوريا مع العالمي أربعة عشر مباراة بعد أن تعاقدت معه الإدارة خلفاً للمقال كارينيو في الجولة السابعة عشر ونجح في قيادة الفريق لحصد اللقب بعد أن حقق الفوز في 12 مباراة جمع خلاهم 33 نقطة ولم يسخر سوى في مباراتين من التعاون وإتحاد جدة.

وقاد فيتوريا فريق نادي النصر وكان يحتل وقتها في شهر يناير الماضي المركز الثاني بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر فريق نادي الهلال قبل أن يعود في نهاية المطاف ويقود رفقاء عبد الرزاق حمد الله للحصول على اللقب الغائب منذ ثلاثة مواسم.