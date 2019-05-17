رياضة | الهلال يتغلب على الشباب ويحصد وصافة الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يتغلب على الشباب ويحصد وصافة الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق الهلال السعودي على نظيره الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الختامية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

تقدم للزعيم المحترف الفرنسي بافيتميبي جوميز من مقصية رائعة في الدقيقة 7 من الشوط الأول بعد عرضية من الجهة اليمنى للهلال.

وعزز جيوفينكو النتيجة للهلال في الدقيقة 52 من المباراة بعد تسديدة قوية بباطن القدم تسكن الزاوية اليمنى من شباك حارس الشباب.

وسجل جوميز الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 57 من تسديدة قوية إلا أن الحكم قام بإلغاء الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لحكم الفيديو.

وأحرز سيبا الهدف الأول للشباب في الدقيقة 67 من المباراة من تصويبة قوية زاحفة من على منطقة جزاء الهلال تسكن شباك الحارس عبدالله المعيوف.

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وعاد سيبا بالشباب للمباراة محرزا الهدف الثاني وهدف التعادل في الدقيقة 88 بعد عرضية من الجهة اليمنى ليحتسب الحكم الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 90 بعد الرجوع للفيديو بسبب تدخل على لاعب الهلال داخل منطقة الجزاء حولها جوميز إلى الشباك محرزا الهدف الثالث للزعيم.

بهذ الفوز يحصد الهلال وصافة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة وحيدة عن النصر البطل بعد فوزه على الباطن.