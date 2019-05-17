رياضة | أهلي جدة يقهر الاتفاق بخماسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يقهر الاتفاق بخماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي أهلي جدة فوزاً في غاية الأهمية على الاتفاق بخماسية نظيفة مساء الخميس في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت خماسية الأهلي في شباك الاتفاق عن طريق كل من؛ دجانيني تفاريس "هاتري 3 أهداف" وعمر السومة وعبدالرحمن غريب.

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وبهذا الفوز؛ رفع نادي أهلي جدة رصيده للنقطة 55 في المركز الرابع بينما الاتفاق بالمركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

وتمكن النادي الأهلي من خلال فوزه على الاتفاق من ضمان مقعداً في بطولة دوري أبطال آسيا النسخة القادمة وذلك بعد صراع طويل مع الشباب والتعاون