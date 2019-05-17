رياضة | بعد تتويج النصر باللقب .. تعرف على الترتيب النهائي للدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تتويج النصر باللقب .. تعرف على الترتيب النهائي للدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق النصر بلقب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي"، وذلك بعدما تغلب على نظيره الباطن بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

وارتفع رصيد النصر إلي 70 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه الهلال والذي فاز على الشباب 3-2 واحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة.

إليكم الترتيب النهائي لبطولة الدور السعودي:-

1- النصر 70 نقطة .. (22 انتصار – 4 تعادلات – 4 هزائم)

2- الهلال 67 نقطة .. (21 انتصار – 6 تعادلات – 3 هزائم)

3- التعاون 56 نقطة .. (16 انتصار – 8 تعادلات – 6 هزائم)

4- الأهلي 55 نقطة .. (17 انتصار – 4 تعادلات – 9 هزائم)

5- الشباب 54 نقطة .. (15 انتصار – 9 تعادلات – 6 هزائم)

6- الفيصلي 43 نقطة .. (12 انتصار – 7 تعادلات – 11 هزيمة)

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7- الوحدة 42 نقطة .. (12 انتصار- 6 تعادلات – 12 هزيمة)

8- الرائد 38 نقطة .. (10 انتصارات – 8 تعادلات – 12 هزيمة)

9- الفتح 35 نقطة .. (8 انتصارات – 11 تعادل – 11 هزيمة)

10- الاتحاد 34 نقطة .. (9 انتصارات – 7 تعادلات – 14 هزيمة)

11- الاتفاق 33 نقطة .. (8 انتصارات – 9 تعادلات – 13 هزيمة)

12- الفيحاء 32 نقطة .. (9 انتصارات – 5 تعادلات – 16 هزيمة)

13- الحزم 31 نقطة .. (7 انتصارات – 10 تعادلات – 13 هزيمة)

14- القادسية 28 نقطة .. (8 انتصارات – 4 تعادلات – 18 هزيمة)

15- الباطن 25 نقطة .. (7 انتصارات – 4 تعادلات – 19 هزيمة)

16- أحد 21 نقطة (5 انتصارات – 6 تعادلات – 19 هزيمة)