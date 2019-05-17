رياضة | النصر يهزم الباطن ويتوج بالدوري السعودي

ذلك علي الرغم من فوز الهلال على الشباب بنتيجة ٣/١.

ودخل النصر اللقاء بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى : براد جونز

خط الدفاع : سلطان الغنام - عمر هوساوي - برونو اوفيني - حمد آل منصور

خط الوسط : بيتروس - عوض خميس - نور الدين مرابط - يحيي الشهري - جوليانو

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خط الهجوم : عبد الرزاق حمدالله

بينما على دكة البدلاء كل من:

وليد عبد الله، عمر هوساوي، حمد آل منصور، عوض خميس،نواف الفرشان، بيتروس أروجو، فهد الجميعة، يحي الشهري، عبد الله سالم

تحصل فريق النصر على ركلة جزاء في الدقيقة ٢٥ من زمن المباراة ليترجمها السفاح المغربي عبد الرزاق حمد الله لهدف أول للعالمي، لتستمر النتيجة بتقدم العالمي بهدف نظيف حتى نهاية الشوط الأول.

وأحرز زايد أوناللي هدف التعادل لفريق الباطن في الدقيقة ٥٣ من عمر المباراة قبل أن يعاود السفاح المغربي التسجيل بعدها بثلاثة دقائق فقط، ليرتفع رصيده التهديفي إلى ٣٤ هدف مقتنصا لقب هداف البطولة، وأطلق الروماني صافرته معلنا انتهاء اللقاء بنتيجة ٢/١ ليعلن تتويج العالمي باللقب للمرة الثامنة في تاريخه.