رياضة | عاجل.. أول خطوة رسمية من الزمالك لخطف صفقة الموسم من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول خطوة رسمية من الزمالك لخطف صفقة الموسم من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك عقد جلسة مع التوجولي كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي بعد لقاء الفريقين المقرر له الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

ودارت اتصالات في الساعات الماضية بين أمير مرتضى بالتنسيق مع وكيل اللاعب التوجولي وطلب منه أمير الحضور إلى المغرب والاجتماع معه في حضور كودجو عقب لقاء الفريقين في الكونفدرالية الافريقية للتفاوض على ضمه إلى الفريق.

ولن يكتف أمير مرتضى بذلك بل يرغب في التفاوض بشكل رسمي وجاد مع إدارة نهضة بركان المغربي في الساعات المقبلة على هامش لقاء الفريقين والتعرف على موقف اللاعب من الرحيل وحقيقة تجديد تعاقده من عدمه ومطالبهم المالية مقابل التفريط في خدمات كودجو.

وتشهد صفقة كودجو منافسة قوية بين الأهلي والزمالك بعدما بادر الأحمر والدخول في خط المفاوضات مع اللاعب.