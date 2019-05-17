رياضة | اتحاد جدة يسقط أمام أحد في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يسقط أمام أحد في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة في فخ الخسارة أمام نظيره أحد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على استاد "الأمير مجمد بن عبدالعزيز"، ضمن إطار الجولة الثلاثون من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفاجأ نادي أحد نظيره الاتحاد بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة، عن طريق محمد يحيى مجرشي، وفشل العميد في إدراك هدف التعادل طوال أحداث اللقاء.

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وبتلك النتيجة أنهى الاتحاد جدول ترتيب الدوري في المركز العاشر برصيد ٣٤ نقطة بينما رفع أحد رصيده إلى ٢١ نقطة في المركز الأخير بالدوري.

الجدير بالذكر أن الاتحاد فشل في الفوز على أحد في الدوري بالموسم الحالي، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي في الدور الأول.