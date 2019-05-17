انت الان تتابع النصر بطلًا للدوري السعودي للمرة الثامنة في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢١ م

النصر السعودي

توج النصر بلقب الدوري السعودي رسميًا، مساء اليوم الخميس، بعد تغلبه على ضيفه الباطن، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الخميس، على ملعب «استاد الملك فهد الدولي»، ضمن مباريات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ورفع العالمي رصيده بهذا الفوز إلى 70 نقطة، محتلًا المركز الأول للمسابقة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني، ليحصد اللقب للمرة للمرة الثامنة في تاريخه، بينما توقف رصيد الباطن الذي تأكد هبوطه للدرجة الثانية في الأسابيع الماضية عند 25 نقطة في المركز الـ15 وقبل الأخير بجدول المسابقة.

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جاء هدفا النصر عن طريق النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، في الدقيقتين 26 و57، بينما سجل زياد العونلي هدف الباطن الوحيد في الدقيقة 53 من عمر اللقاء. وفي مباراة الحسم الأخرى لم يكف الهلال الفوز الذي حققه على ضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بنفس التوقيت على ملعب «جامعة