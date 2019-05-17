النصر بطلًا للدوري السعودي للمرة الثامنة في تاريخه

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تحرير:سعد الدين محمود ١٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢١ م
النصر السعودي
توج النصر بلقب الدوري السعودي رسميًا، مساء اليوم الخميس، بعد تغلبه على ضيفه الباطن، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الخميس، على ملعب «استاد الملك فهد الدولي»، ضمن مباريات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ورفع العالمي رصيده بهذا الفوز إلى 70 نقطة، محتلًا المركز الأول للمسابقة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني، ليحصد اللقب للمرة للمرة الثامنة في تاريخه، بينما توقف رصيد الباطن الذي تأكد هبوطه للدرجة الثانية في الأسابيع الماضية عند 25 نقطة في المركز الـ15 وقبل الأخير بجدول المسابقة.
جاء هدفا النصر عن طريق النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، في الدقيقتين 26 و57، بينما سجل زياد العونلي هدف الباطن الوحيد في الدقيقة 53 من عمر اللقاء. وفي مباراة الحسم الأخرى لم يكف الهلال الفوز الذي حققه على ضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بنفس التوقيت على ملعب «جامعة
وفي مباراة الحسم الأخرى لم يكف الهلال الفوز الذي حققه على ضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بنفس التوقيت على ملعب «جامعة الملك سعود»، حيث رفع رصيده بتلك النتيجة إلى 69 نقطة متأخرًا بفارق نقطة عن النصر المتوج باللقب، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 54 محتلًا المركز الرابع.
سجل ثلاثية الزعيم بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 26 والدقيقة 91 من ركلة جزاء، وسيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 57، وجاء هدفا الشباب عن طريق سيباستياو دي فريتاس في الدقيقة 67، وعبد المجيد محمد الصليهم في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.
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