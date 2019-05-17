انت الان تتابع جنش على رأس قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م

الزمالك

أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب، لخوض مباراة نهضة بركان، في ذهاب الدور النهائى للكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، في العاشرة مساءً بتوقيت المغرب، والثانية عشر صباحًا بتوقيت مصر، على الملعب البلدي لبركان، وشهدت القائمة وجود جنش الذي يغيب عن المواجهة للإيقاف بسبب طرده في لقاء النجم الساحلي، في إياب دور نصف نهائي المسابقة، فيما عاد أحمد مدبولي وحازم إمام للظهور في قائمة الفارس الأبيض.

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وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: عماد السيد، محمود عبد الرحيم "جنش"، عمر صلاح، محمود عبد المنصف، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد السلام، حمدي النقاز، حازم إمام، بهاء مجدي، عبد الله جمعة، طارق حامد، محمود عبد العزيز "زيزو"، محمد حسن، أحمد سيد "زيزو"، يوسف إبراهيم "أوباما"، محمود