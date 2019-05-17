انت الان تتابع أول تعليق من حمدي النقاز بعد القبض عليه (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

حمدي النقاز

وجه الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب التونسي، رسالة إلى جماهير الفارس الأبيض والشعب المصري، مؤكدا أنه يتواجد في منزله بصحبه زوجته وابنته، وأنه لا صحة تمامًا لما تتداوله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي عن استمرار القبض عليه، إذ قال: "الحمد لله أنا موجود في بيتي بصحبه مراتي، وبرد على كل الصفحات اللي بتقول إن حمدي قبض عليه.. حبيت أوصل رسالة إلى جماهير الزمالك أن الواحد بخير وفي بيته، وبلاش الكذب والتشهير بالناس".

وتعرض النقاز لموقف صعب مساء أمس الأربعاء، بعد أن تم توقيفه في أحد الأكمنة الأمنية بمدينة الشيخ زايد، قبل أذان المغرب، بسبب قيادته سيارة ملاكي دون لوحات معدنية، وكذلك عدم وجود أوراق الملكية الخاصة، حيث أن اللاعب قد قام بشرائها مؤخرًا، وتم اقتياده للقسم وتحرير محضر بالواقعة، وسارع اللاعب بالاتصال بالجهاز

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