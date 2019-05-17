رسميا.. النصر بطلا لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019

جدة - عمرو شويل حصد النصر لقب بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019، بتغلبه مساء اليوم، على نظيره الباطن 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ30 والأخير.

سجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول في الدقيقة 26 من المباراة من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الاستعانة بتقنية ”VAR“.

وتعادل زياد العونلي للباطن في الدقيقة 53. وعاد حمدالله وسجل الهدف الثاني له وللنصر في الدقيقة 57.

واحتل فريق الأهلي يحتل المركز الرابع بفوزه على الاتفاق 5-0 ، ويخوض الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا لكرة القدم الموسم المقبل.

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ورافق القادسية الباطن وأحد إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

ويلعب الحزف ملحق الصعود والهبوط مع فريق الخليج بعد تعادله مع القادسية 2-2.