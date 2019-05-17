الامارات | ليما: «خروف وبرياني» وجبته المفضلة

شكرا لقرائتكم خبر عن ليما: «خروف وبرياني» وجبته المفضلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، أنه بات يحب تناول أشهر الوجبات العربية، بعدما كان يبحث عن المطاعم التي تقدم وجبات قريبة من الأكلات البرازيلية، موضحاً أنه يحب تناول لحم الخروف، إلى جانب البرياني، الذي يتناوله بشكل مستمر مع لاعبي «الإمبراطور». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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