الامارات | محترف الشارقة إيغور.. «أيقونة الملك»

شكرا لقرائتكم خبر عن محترف الشارقة إيغور.. «أيقونة الملك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحوّل صانع الألعاب البرازيلي إيغور كورنادو، خلال فترة قصيرة من قدومه لنادي الشارقة، إلى أشهر لاعب في دوري الخليج العربي لكرة القدم، ونغمة محببة لدى جمهور الشارقة، حتى بات يلقب في أوساط الجماهير الشرقاوية بـ«أيقونة الملك»، قياساً بالمستوى الفني المتطور الذي قدمه مع الفريق، على الرغم من مرور نحو 10 أشهر فقط على انتقاله إلى «الملك الشرقاوي» في يوليو من العام الماضي، قادماً إليه من باليرمو الإيطالي.

ودخل إيغور ونادي الشارقة التاريخ من أوسع أبوابه، أول من أمس، بعد أن سجل النجم البرازيلي هدفين في مرمى الوحدة بالجولة قبل الأخيرة من دوري الخليج العربي، ليحسم المباراة 3-2، ويضمن للشارقة الفوز باللقب الأول في عهد الاحتراف والسادس في تاريخ النادي.

ولن يخيب إيغور ظن الجماهير الشرقاوية التي وضعت ثقتها به لكي يقود الفريق للتتويج بلقب دوري الخليج العربي، فقد كانت كعادتها تراه نجماً متألقا قاتل واستبسل نحو اللقب التاريخي.

وعلمت «الإمارات اليوم»، أن نادي الشارقة رغم فرض ناديه الإيطالي باليرمو شروطاً صعبة مقابل الحصول على خدمات إيغور، فإنه كان حريصاً على عدم التفريط في اللاعب، وقام بدفع 15 مليون درهم للنادي الإيطالي مقابل إتمام صفقة اللاعب، وذلك بخلاف العقد الخاص باللاعب ورواتبه وإمتيازاته المالية الأخرى.

وأصبح إيغور منذ انضمامه للشارقة يمثل (فال السعد للشرقاوية) في كل مباراة يخوضها الفريق.

وأعرب إيغور عن سعادته الكبيرة بكونه أسهم في تحقيق لقب الدوري مع بقية زملائه اللاعبين، وأنه فخور جداً بهذا الأمر.

وقال النجم البرازيلي في تصريحات سابقة: «إنه عندما وصل إلى الشارقة لا يعرفه أحد، ولكن الآن أصبح الكل يعرف من هو إيغور»، معتبراً أن مباراة الشارقة مع النصر التي حقق فيها الملك الفوز 6-3 كانت وراء شهرته الحقيقية.

وكشف إيغور (27 عاماً) أن صناعة اسم جديد له في الدوري الإماراتي كان وراء انتقاله إلى الشارقة قادماً من نادي باليرمو الإيطالي.

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ويعدّ إيغور أحد أبرز اللاعبين الذين صنعوا الفارق في صفوف الشارقة، وعلامة فارقة في بطولة الدوري، إلى جانب مواطنه ويلتون سواريز، ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز، وكان ثلاثتهم يلقبون بـ«الثلاثي المرعب» في إشارة إلى الخطورة الكبيرة التي كانوا يشكلوها معاً في صفوف الفريق بالنسبة لدفاعات الفرق الأخرى في الدوري.

من جهته، وصف مدرب فريق الرديف بنادي الشارقة، عبدالمجيد النمر، إيغور بأنه يعدّ أفضل لاعب أجنبي في الدوري الإماراتي حالياً، لتمتعه بإمكانات فنية هائلة، مؤكداً أنه بإمكانه لوحده أن يصنع الفارق في الملعب.

وقال النمر لـ«الإمارات اليوم»: «إيغور قدم للشارقة من الدوري الإيطالي، وتمكن خلال فترة وجوده مع الشارقة أن يضع بصمة كبيرة مع الفريق».

بدوره، وصف مدرب الوصل السابق، حسن العبدولي، إيغور بالصفقة الرابحة للشارقة بمعنى الكلمة، مشيراً إلى أنه يمثل كلمة السر في الفريق.

وأضاف العبدولي: «إيغور كان دائماً يرجح كفة فريقه، لأنه لاعب صانع ألعاب وهداف في الوقت ذاته».

أرقام وإحصاءات

شارك إيغور مع الشارقة في جميع مبارياته في الدوري حتى الآن 25 مباراة، وبلغ مجموع الدقائق التي لعبها 2248 دقيقة، وهو يعد ثاني أكثر لاعبي الشارقة من حيث مجموع الدقائق التي لعبها بعد الحارس عادل الحوسني 2250 دقيقة.

تصدى إيغور لتسع ركلات جزاء سدد منها ثماني ركلات، وأهدر واحدة فقط، وسجل 17 هدفاً، وصنع 26 هدفاً من إجمالي أهداف الشارقة الـ55 حتى الجولة 25.