الامارات | اللاعبون يحتفلون مع العنبري بالطريقة البرازيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعبون يحتفلون مع العنبري بالطريقة البرازيلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 مايو 2019

فاجأ لاعبو الشارقة مدربهم عبدالعزيز العنبري في قاعة المؤتمرات الصحافية، حيث اقتحموها ليحتفلوا مع المدرب على الطريقة البرازيلية بعد التتويج بدرع الدوري.

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وأمسك البرازيلي إيغور كورنادو بالمايكروفون الذي كان يستعد العنبري للتحدث من خلاله، وبدا مثل قائد أوركسترا يردّد بعض الأهازيج بالبرازيلية.

ثم احتفل معه بقية اللاعبين بطريقة عفوية، ورشوا الماء على المدرب في لحظة تاريخية بالنسبة للجميع في نادي الشارقة.

وتبع دخول اللاعبين إلى قاعة المؤتمرات، عدد من المشجعين الذين احتفلوا على طريقتهم بالمدرب وباللاعبين، قبل أن يحمل بعضهم المدرب على الأعناق تعبيراً عن الفرحة الكبيرة والغائبة منذ سنوات طويلة. وواصل لاعبو الشارقة احتفالهم باللقب والإنجاز التاريخي على طريقتهم الخاصة حتى ساعة متاخرة من الليل داخل غرفة تبديل الملابس. ووصف عضو شركة كرة القدم مدير شؤون الاحتراف في النادي، أحمد الجنيبي، الفرحة بأنها شيء طبيعي، وقال في تصريحات صحافية: «التفاف الجمهور حول الفريق ودعمه، خصوصاً بعد الخسارة الأخيرة من الوصل، كان له دور إيجابي كبير في رفع الروح المعنوية للاعبين».