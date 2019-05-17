الامارات | نهيان بن زايد: عودة الشارقة تدعم مسيرة تطوّر الدوري وكرة الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن زايد: عودة الشارقة تدعم مسيرة تطوّر الدوري وكرة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة فوز نادي الشارقة بدرع دوري الخليج العربي لموسم 2018-2019 للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ عام 1996.

وأكد سموّه أن إنجاز نادي الشارقة جاء في ظل دعم ورؤية ملهمة من قبل صاحب السموّ حاكم الشارقة، واهتمامه الكبير لمسيرة تقدم قطاع الرياضة، الذي أثمر عن منجزات كبيرة وعودة مهمة لفريق الشارقة الذي استحق اللقب عن جدارة، بعد أن كان الطرف الأفضل بمستوياته الفنية المميزة وانتصاراته الكبيرة، ولفت النظر باستمرارية عروضه القوية منذ بداية الدوري حتى الجولات الختامية. وأعرب سموّه عن خالص تبريكاته وتهانيه لمجلس الشارقة الرياضي ولنادي الشارقة، وشركة كرة القدم، والجهازين الفني والإداري، واللاعبين، وجماهير النادي.

وقال سموّه: «نادي الشارقة كان نموذجاً مثالياً للفريق الطامح لاعتلاء القمة، بالتزامه الاحترافي وتماسك إدارته وجماهيره خلف الفريق، من أجل تحقيق تطلعات الإمارة والعودة من جديد إلى طليعة أندية الإمارات».وأضاف سموّه: «فخورون بإنجاز الشارقة وعودته من جديد إلى المقدمة التي تسعدنا وترفع سقف التنافس مع الفرق الأخرى في المواسم المقبلة، وتدعم مسيرة تطوّر دوري الخليج العربي وكرة الإمارات بصفة عامة».