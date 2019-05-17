الامارات | مظاهر احتفال مشجعي الشارقة بلقب دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهر احتفال مشجعي الشارقة بلقب دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 مايو 2019 مشجعو الشارقة يحملون صورة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال احتفالهم مع لاعبي «الملك» بلقب دوري الخليج العربي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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