الامارات | غاريدو: العين اقترب من حسم البطاقة الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن غاريدو: العين اقترب من حسم البطاقة الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق العين، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، أن فريقه اقترب من حسم البطاقة المؤهلة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم في الموسم المقبل لمصلحته، بعد الفوز الكبير الذي حققه على الوصل، أول من أمس، 5-1 الذي أهله للعودة إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، مستفيداً من تعادل الجزيرة أمام الظفرة، وخسارة الوحدة على يد الشارقة.

وقال غاريدو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «حسمنا عملياً نتيجة المباراة مع نهاية الشوط الأول، بعد أن تمكنا من تسجيل خمسة أهداف في مرمى الفريق الضيف، دون أن يستقبل مرمانا أي هدف، وكنا مطالبين في الشوط الثاني بالاستمرار في التعامل بالتركيز العالي، والأهم هو الحصول على النقاط الثلاث، واقترابنا من تحقيق هدفنا بحجز بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا».

وأعرب المدرب الإسباني عن سعادته بالنتيجة التي حققها فريقه على حساب ضيفه الوصل، مؤكداً أن «الزعيم» أظهر شخصيته الحقيقية، وأن اللاعبين نجحوا في التعامل بالتركيز العالي منذ صافرة البداية وحتى نهاية المباراة، وقال: «لم نرتكب أخطاء في خط الدفاع، وترجمنا الفرص إلى أهداف، وقام الجميع بتنفيذ واجباتهم الميدانية بحماس وإصرار وجدية».

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وعن السر وراء عودة الفريق إلى طريق الانتصارات خلال الجولتين الماضية والحالية من مسابقة الدوري، قال: «هنالك ثلاثة عوامل، وهي أننا أولاً دخلنا المباراتين بصفوف مكتملة، على عكس المباريات السابقة، والعامل الثاني هو أن اللاعبين الشباب اكتسبوا خبرة اللاعب في الدوري، وثالث العوامل أننا قللنا من ارتكاب الأخطاء، وترجمنا الفرص إلى أهداف».

في المقابل، عبّر مدرب فريق الوصل، الروماني ريجكامب، عن عدم رضاه عن الخسارة الكبيرة التي تلقها فريقه خلال اللقاء، مؤكداً أن فريقه لعب بصورة مختلفة خلال شوطي المباراة، وأن الشوط الأول كان فيه «الإمبراطور» سيئاً، ولم يدخل اللاعبين في أجواء اللقاء، لأن الفريق كان يفتقد تسعة لاعبين أساسيين بعامل الإصابة وغيره.

وقال: «لم نكن جيدين في الشوط الأول بما يكفي، كما أن اللاعبين الذين حصلوا على فرصة المشاركة لم يكونوا في المستوى المطلوب، ونحن حالياً أصبحنا نعرف مستوانا جيداً، وعلينا أن نستعد منذ الآن للموسم المقبل، ولدينا الأسبوع المقبل مباراة في دوري أبطال آسيا، ونتمنى أن تكون صفوفنا مكتملة بعودة اللاعبين المصابين».