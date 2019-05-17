الامارات | فجر أيوب: بطلة وأديبة وكاتبة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 مايو 2019 تُسخّر لاعبة المنتخب الوطني للشابات ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالكاراتيه فجر أيوب، وقتها بعد التدريبات الرياضية في كتابة القصة، لعشقها بالأدب العربي، والقراءة بشكل دائم، وحظيت أخيراً بتكريم معنوي من النادي، تثميناً لهذا العطاء. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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