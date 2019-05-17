الامارات | الحوطي: يفكر بدكتوراه القانون

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 مايو 2019 يخطط نائب رئيس لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، الحكم الدولي السابق سعيد الحوطي، للحصول على درجة الدكتوراه في القانون، بعدما انتهى أخيراً من الحصول على درجة الماجستير. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من انشغالي بالتحكيم، عندما كنت حكماً دولياً مساعداً، إلا أنني واصلت تحقيق حلمي بعدما اعتزلت التحكيم في 2011». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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