الامارات | أروابارينا: الشارقة استحق لقب دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: الشارقة استحق لقب دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، رضاه عن مردود فريقه في المباريات الماضية، وفي مواجهة بني ياس، أول من أمس، وتقدم بالتهنئة إلى اللاعبين، لأنهم كانوا على قدر المسؤولية، وحققوا المطلوب بتحقيق الفوز على «السماوي» 4-1، على الرغم من أنه لم يكن كافياً لاستمرار الفريق في المنافسة على لقب دوري الخليج العربي، بعدما فاز الشارقة على الوحدة وحسم اللقب لمصلحته.

وقال أروابارينا في مؤتمر صحافي، إن الشارقة استحق الفوز بلقب الدوري، مضيفاً: «أهنئ فريق الشارقة على تتويجه بلقب الدوري، الذي أرى أنه فوز مستحق، بعد الأداء والنتائج التي حققها الفريق على مدار الموسم، بينما في الوقت نفسه أرى أن شباب الأهلي يستحق التهنئة، ليس بسبب الفوز، بل بسبب الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون».

وأضاف: «لعبنا مباراة قوية أمام بني ياس، واللعب كان مفتوحاً من الفريقين، ورغم تقدم بني ياس بهدف مبكر، نجحنا في إحراز هدفين، بينما في الشوط الثاني حاولنا أن ندافع بشكل جيد، وأن نستغل المساحات في دفاع السماوي، وأحرزنا الهدفين الثالث والرابع، وأرى أننا نستحق هذا الفوز، وكما ذكرت ليس بسبب النتيجة التي انتهت بها المباراة، ولكن وفقاً لمردود اللاعبين على مدار المباراة».

وتابع: «بني ياس كانت لديه فرص كثيرة، والأمر نفسه بالنسبة إلى شباب الأهلي، وفي مثل هذه المباريات يجب أن يكون المدرب قادراً على التعامل مع هذه الأحداث، وأن يقود المباراة بشكل جيد، لذلك طلبت من اللاعبين أن يغلقوا المساحات أمام بني ياس، وأن نستحوذ على الكرة، وأن نستغل رغبة المنافس في إحراز هدف التعادل، باللعب على الهجمات المرتدة».

وحول إهدار لاعبي شباب الأهلي عدداً كبيراً من الفرص السهلة، قال: «من المهم أن نصنع الفرص، بينما أرى أن إهدار عدد كبير من الفرص يعد أمراً طبيعياً، خصوصاً أننا في نهاية الموسم، واللاعبون بذلوا جهداً كبيراً طوال الموسم، ولكن في النهاية أحرز الفريق أربعة أهداف وحققنا الفوز، وهو الأهم».

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وتحدث المدرب الأرجنتيني عن الاستعدادات للموسم المقبل، فقال: «أمامنا مباراة في الدوري مع الفجيرة في الجولة الـ26، ويجب أن نستعد لهذه المباراة حتى ننهي الموسم بأفضل طريقة، بينما سيكون هناك اجتماع مع مجلس إدارة النادي عقب هذه المباراة، للحديث عن الفريق واللاعبين وفترة الإعداد للموسم المقبل».

وختم: «يجب أن نحترم مباراة الفجيرة أولاً، التي أراها مهمة جداً، بينما أحتاج إلى رؤية بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة بشكل مستمر مع الفريق، لأنهم يمثلون بالنسبة لنا أهمية كبيرة، كما سأتحدث في العديد من الأمور مع إدارة النادي، ولكن في الوقت المناسب».

يورزيتش: الجميع يعمل ألف حساب لـ «السماوي»

قال مدرب بني ياس، الكرواتي كرونوسلاف يورزيتش، إنه سعيد بأداء «السماوي» أمام شباب الأهلي، رغم الخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف، موضحاً أن أبرز مكاسب بني ياس في الموسم الحالي أنه تمت صناعة فريق جيد، الجميع يتحدث عنه بكل احترام، وجميع الأندية تعمل ألف حساب للفريق.

وأوضح في مؤتمر صحافي، أن بني ياس قدم مباراة قوية أمام شباب الأهلي، رغم الخسارة بالأربعة، مبيناً أن «السماوي» صنع العديد من الفرص، لكن لم تتم ترجمتها إلى أهداف، بينما تطلع إلى إنهاء الموسم بشكل جيد، عندما يلتقي الفريق مع دبا الفجيرة في الجولة الـ26.