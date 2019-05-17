الامارات | دبا الفجيرة يهزم اتحاد كلباء وفتوحي يقوده للتمسك بامل البقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يهزم اتحاد كلباء وفتوحي يقوده للتمسك بامل البقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق دبا الفجيرة فوزا مهما على مضيفه اتحاد كلباء وبثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت في ملعب اتحاد كلباء في ساعة متأخرة من مساء امس، ضمن الجولة ماقبل الاخيرة لدوري الخليج العربي ليصبح رصيد دبا الفجيرة 16 نقطة بالمركز الاخير، مقابل 24 نقطة لاتحاد كلباء بالمركز الحادي عشر.

ونجح المغربي ادريس فتوحي من تقديم افضل مبارياته حيث سجل هدفا وصنع هدفا اخر ليقود النواخذة للتمسك بالامل.

وبموجب هذه النتيجة تمسك دبا الفجيرة بامل البقاء في حال فوزه في المباراة الاخيرة على ضيفه بني ياس في الجولة الاخيرة وتوقف كل من الامارات والفجيرة عند رصيدهم الحالي.

سجل اهداف دبا الفجيرة الاردني يوسف الرواشدة (39) والمغربي ادريس فتوحي (63)، والبرازيلي ديغو كوستا (90+1)، بينما سجل لصالح اتحاد كلباء الفرنسي جيوفاني سياو (24).