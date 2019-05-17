الامارات | "أفوك إيلايت" بطلاً لطائرة السيدات في بطولة زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن "أفوك إيلايت" بطلاً لطائرة السيدات في بطولة زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت شيخة الكعبي الرئيس التنفيذي لنادي ضباط القوات المسلحة عضو اللجنة المنظمة لبطولة زايد فريق أفوك إيلايت بكأس منافسات السيدات للكرة الطائرة ، ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية ، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق إسبريا فولي 2 / صفر ( 25 / 17 و 25 / 21 )

والتي انتهت بفوز الأخير بشوطين دون رد، حيث حسم إسبريا فولي الشوط الأول بفوز سهل بـ25 نقطة مقابل 15، قبل أن يفوز في الثاني بـ25 نقطة مقابل 18، ليحجز أول مقاعد النهائي.

واحتل فريق اف اس ام نينكس المركز الثالث بعد تغلبه على فريق أدفك آي أو 2 / صفر ( 25 / 6 و 25 /12 ) .

بمشاركة 360 لاعب في 4 احزمة

وتنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات بطولة الجوجيتسو للمحترفين من دون بدلة ، ويشارك في البطولة 360 لاعبا من من داخل وخارج الإمارات على مدار يومين ، حيث خصص اليوم الأول من البطولة اليوم لمنافسات الحزام الأزرق فقط لكل الإعمار للاوزان 46، 50 و 55 60 و 66 و73 و81 و94 كغم ، وتختتم البطولة غدا بمنافسات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود لوزن 77 و 110 كغم .

وفي منافسات كرة قدم للسيدات فاز فريق أهلي سداب على المدفعجية 7 / صفر، وتعادل فريق تيكي تاك مع رويال ج 1 / 1 ، وفاز رويال أ على ريجينال 6 / صفر ، والميهال على فاير بولز 3 /صفر ، ورويال ب على هانوفر 4 / صفر.