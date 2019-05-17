شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتوج بطلًا للدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تُوج النصر بطلاً للدوري السعودي في كرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، بفوزه على الباطن «2-1»، في المرحلة الثلاثين الأخيرة، الخميس.

ورفع النصر رصيده إلى 70 نقطة متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي الهلال، الفائز بدوره على الشباب 3-2.

وتبادل قطبا الرياض صدارة الترتيب اكثر من مرة إلى ان نجح النصر في احتلالها في المرحلة الثامنة والعشرين إثر فوزه على الفتح بخماسية نظيفة.