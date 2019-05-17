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الأهلي يفوز على إنبي بثنائية نظيفة ويواصل تصدره للدوري الممتاز

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

حقق فريق الأهلي الفوز على ضيفه إنبي بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن مؤجلات الأسبوع 30 من الدوري الممتاز لكرة القدم، على ملعب بتروسبورت.

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تقدم الأهلي في الشوط الأول بهدف نظيف سجله اللاعب حسين الشحات بعد مرور 4 دقائق من بداية المباراة.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة بتقدم الأهلي بهدف حتى الدقيقة 94 عندما سجل «البديل» مروان محسن هدف التقدم الثاني لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

بتلك النتيجة واصل الأهلي تصدره لجدول المسابقة برصيد 73 من 31 مباراة، بينما توقف رصيد إنبي عند النقطة 36 في المركز التاسع من جدول البطولة.

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