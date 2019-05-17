شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب في نهار رمضان بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصلت بعثة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك إلى المغرب، وتحديدًا مدينة السعيدية التى يستقر فيها الأبيض داخل فندق «ميليا»، حيث يبعد عن مدينة بركان بحوالى 55 كيلو والتى تستغرق ساعة إلا الربع، وذلك استعدادا لمواجهة نهضة بركان بعد غد الأحد، ضمن منافسات ذهاب نهائى بطولة كأس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «الكونفيدرالية». وكان الثنائى أيمن حافظ، المنسق العام للفريق الكروى الأول، ومحمد بدر، المسؤول المالى، قد وصلا الأربعاء الماضى وقاما بتجهيز كافة ترتيبات مقر إقامة البعثة داخل الفندق الذى يقع على البحر، حيث لا يوجد فيه نزلاء سوى بعثة القلعة البيضاء، وذلك لفرض مزيد من التركيز على الفريق قبل المواجهة الهامة والمرتقبة.

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وأكد أيمن حافظ أن الفريق سوف يخوض تدريبه اليوم فى تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على أحد الملاعب الفرعية قبل موعد الإفطار، وذلك لعدم وجود إضاءة ليلية، ولكن رفض جميع اللاعبين رخصة الإفطار وتمسكوا بالصيام. كما حذر كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى، اللاعبين من الالتحامات بسبب النجيل الصناعى، حيث يتخوف المدرب من تعرض اللاعبين لإصابات نظرا لأهمية وحساسية المباراة أمام بطل المغرب. وعقد الجهاز الفنى جلسات نفسية خلال الساعات الماضية مع عمر صلاح، حارس مرمى الفريق الشاب، لتأهيله خلال المواجهة المرتقبة، حيث يخوض الحارس المباراة النهائية بسبب إيقاف الحارس الأساسى لطرده أمام النجم الساحلى فى إياب نصف نهائى البطولة، إلى جانب إصابة عماد السيد، وتواجده على دكة البدلاء.

من جانبه، أكد أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة النادى، رئيس البعثة، أن المعاملة ستكون بالمثل فى القاهرة لفريق نهضة بركان، مشددا على أن الفريق الأبيض تم استقباله بطريقة مميزة وهو الأمر الذى سيتم تطبيقه فى مباراة العودة. وقال جلال فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»: «جئنا إلى المغرب من أجل الفوز لكى نستطيع أن نلعب بأريحية ودون ضغط فى مباراة الإياب التى ستكون على ملعب برج العرب أمام جماهير الزمالك، كما نريد أن نقدم مستوى مميزا فى المباراة لأننا استحققنا أن نتواجد فى المباراة النهائية». وأضاف رئيس البعثة: «الجميع اعتقد فى بداية البطولة وتحديدا بدور المجموعات أن الزمالك سيودع البطولة وهو فى آخر الترتيب ولكن جميع اللاعبين شعروا بقيمة قميص نادى الزمالك، وقاتلوا حتى النهاية بكل جهد وأداء مميز ورجولى ووصلنا إلى المباراة النهائية بعد إشادة من الجميع، وسنكون على موعد مع مباراة فى غاية الصعوبة».

فيما قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادى، القائم بأعمال أمين الصندوق: «منذ بداية البطولة وهدفنا تحقيق اللقب لأن الزمالك يلعب على البطولات وليس لتقديم أداء مشرف، واللاعبون يشعرون بحجم المسؤولية التى وضعتها الجماهير عليهم وسيقدمون أداء مميزا أمام المنافس المغربى». وأضاف تيجانا: «اللاعبون تعاهدوا على الفوز أمام نهضة بركان مثلما فعلوا أمام النجم الساحلى، والمباراة صعبة بسبب الضغط الجماهيرى ولكن لاعبى القلعة البيضاء تكيفوا مع ذلك منذ بداية البطولة ولن يشكل ذلك عنصرا سلبيا على الفريق». بينما أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الكروى الأول، أن الزمالك يحترم فريق نهضة بركان نظرا لما يملكه من إمكانيات فنية ولاعبين على مستوى عال، مشددا على أن لاعبى القلعة البيضاء سيكونون على قدر المسؤولية. وقال أمير: «الزمالك فى كل مباراة يلعب من أجل الفوز فقط، وتعتبر المباراة مقسمة إلى شوطين الأول فى المغرب والثانى فى برج العرب، ونسعى لتقديم نتيجة إيجابية تكون حافزا لنا فى لقاء العودة، الذى نتسلح فيه بجماهير القلعة البيضاء».