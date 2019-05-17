شكرا لقرائتكم خبر عن «كين» المصاب ضمن تشكيلة إنجلترا الأولية لدوري الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تضمنت التشكيلة الأولية لمنتخب إنجلترا لكرة القدم المشارك في الأدوار النهائية لدوري الأمم الأوروبية، المقررة في البرتغال من 5 إلى 9 يونيو المقبل، اسم قائد الأسود الثلاثة ومهاجمه هاري كين، الذي يتعافى من إصابة في أربطة الكاحل.

ولم يخض كين أي مباراة منذ إصابته ضد مانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في 9 إبريل الماضي، لكنه يأمل في أن يكون جاهزًا بدنيًا لخوض نهائي المسابقة القارية مع فريقه توتنهام ضد ليفربول في الأول من يونيو المقبل.

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وكشف مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت الذي قاد فريقه إلى المركز الرابع في مونديال روسيا 2018 «أنه يعمل من أجل أن يكون جاهزًا لخوض النهائي مع توتنهام. سنرى كيف ستتطور الأمور».

وتواجه إنجلترا هولندا في نصف نهائي دوري الأمم في جيمارايش في 6 يونيو المقبل.

ويواجه ساوثجيت مشكلة كبيرة في التحضير لدوري الأمم الأوروبية كون 4 فرق إنجليزية تخوض المباراة النهائية لدوري الأبطال والدوري الأوروبي (أرسنال ضد تشيلسي).

أما أبرز الوجوه الجديدة في صفوف تشكيلة إنجلترا فهو جناح ساوثهامبتون، ناثان ريدموند، في حين يغيب ظهير أيسر مانشستر يونايتد لوك شو.

وهنا التشكيلة:

- لحراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جاك باتلاند (ستوك سيتي)، توم هيتون (بيرنلي).

للدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد وجو جوميز (ليفربول)، بين تشلويل وهاري ماجواير (ليستر سيتي)، مايكل كين (إيفرتون)، كايل ووكر وجون ستونز (مانشستر سيتي)، داني روز وكيران تريبيير (توتنهام هوتسبر).

للوسط: إيريك داير وديلي ألي (توتنهام)، روس باركلي (تشلسي)، جوردان هندرسون (ليفربول)، ديكلان رايس (وست هام يونايتد)، فابيان ديلف (مانشستر سيتي) جيسي لينجارد (مانشستر يونايتد) جيمس ورد براوز وناثان ريدموند (ساوثمبتون).

للهجوم: ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، جايدون سانشو (بوروسيا دورتموند الألماني)، هاري كين (توتنهام)، داني ويلسون (بورنموث)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي).