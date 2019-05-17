شكرا لقرائتكم خبر عن جنش وعماد السيد ضمن قائمة الزمالك المسافرة إلى المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب، لخوض مباراة نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائى للكونفيدرالية الإفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل.

وضمت قائمة الزمالك، لمواجهة بطل المغرب كل من:

عماد السيد ومحمود عبدالرحيم جنش وعمر صلاح ومحمود عبدالمنصف، في حراسة المرمى.

محمد عبدالسلام ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحازم إمام وحمدي النقاز وبهاء مجدي وعبدالله جمعة ومحمود الونش، في خط الدفاع.

طارق حامد ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما ومحمود كهربا وأيمن حفني وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد زيزو، في خط الوسط.

وعمر السعيد وحميد أحداد، في خط الهجوم.

ويغيب جنش عن الزمالك في المباراة لطرده في مواجهة الإياب أمام النجم الساحلي، بالدور قبل النهائي، بينما أكد الجهاز الفني صعوبة لحاق عماد السيد بالمباراة بعقب الجراحة التي أجراها بعد الإصابة التي تعرض لها في يده خلال مباراة الداخلية بالدوري.