شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك في مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تواجد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، استعدادًا للسفر إلى المغرب، لخوض مباراة ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي، والمقرر لها الأحد المقبل.

وتغادر بعثة الزمالك على متن طائرة خاصة من مطار القاهرة إلى مدينة وجدة، في رحله تستغرق 5 ساعات، للتغلب على الإرهاق والإجهاد، قبل خوض المواجهة المرتقبة.

وتقيم البعثة في مدينة السعيدية التي تبعد عن بركان نصف ساعة.