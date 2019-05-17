السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة توج النصر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وتسلم لاعبوه اللقب الثامن في تاريخهم عقب الفوز على الباطن أمس (2-1). وترصع نجوم العالمي بالذهب في احتفالية استثنائية على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. واستقر الهلال الذي تصدر أغلب أسابيع الدوري في وصافة الترتيب عقب فوزه على الشباب (3 - 2).



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